Нганну объяснил, почему не смог договориться о поединке с Уайлдером

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну объяснил, почему не смог успешно провести переговоры со звёздным американским боксёром Деонтеем Уайлдером.

«Да, были кое-какие варианты, но ничего серьёзного. Просто разговоры. Как и говорил, мы вели переговоры с Деонтеем, они были прерваны, после чего мы заговорили о потенциальном бое в Южной Африке в ноябре.

Насколько я понимаю, ему поступило предложение о бое с Энтони Джошуа в декабре, и его команда предпочла этот вариант, поскольку он хочет снова завоевать титул, что имеет смысл. Это была единственная причина. Мы подумаем об этом в будущем», – сказал Нганну в подкасте The MMA Hour.

Ранее в команде Нганну обратились с призывом к Дане Уайту.