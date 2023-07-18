Нганну объяснил, почему не смог договориться о поединке с Уайлдером
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну объяснил, почему не смог успешно провести переговоры со звёздным американским боксёром Деонтеем Уайлдером.
«Да, были кое-какие варианты, но ничего серьёзного. Просто разговоры. Как и говорил, мы вели переговоры с Деонтеем, они были прерваны, после чего мы заговорили о потенциальном бое в Южной Африке в ноябре.
Насколько я понимаю, ему поступило предложение о бое с Энтони Джошуа в декабре, и его команда предпочла этот вариант, поскольку он хочет снова завоевать титул, что имеет смысл. Это была единственная причина. Мы подумаем об этом в будущем», – сказал Нганну в подкасте The MMA Hour.
Ранее в команде Нганну обратились с призывом к Дане Уайту.
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