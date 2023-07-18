Конор Макгрегор отреагировал на организацию боя Фьюри — Нганну

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор прокомментировал организацию поединка между бывшим обладателем титула промоушена в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я заинтересован, посмотрим, как всё сложится. Я мало что знаю об этом, но я рад за Нганну, он молодец. Какой вес у Тайсона? Он в форме? Может произойти всё что угодно, но я желаю обоим всего наилучшего», – сказал Макгрегор в интервью группе журналистов.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Выступление станет дебютом в профессиональном боксе для 36-летнего камерунца. На счету 34-летнего Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения.