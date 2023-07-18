Нганну ответил, есть ли в контракте на бой с Фьюри пункт о реванше
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну ответил, есть ли в его контракте на боксёрский поединок с британцем Тайсоном Фьюри пункт о реванше.
«Да, пункт о потенциальном реванше есть. Я не могу в точности объяснить это на английском, но да, пункт о реванше есть в контракте», – сказал Нганну в подкасте The MMA Hour.
Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Выступление станет дебютом в профессиональном боксе для 36-летнего камерунца. На счету 34-летнего Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения.
Последний бой Нганну в MMA состоялся в январе 2022 года, когда на турнире UFC 270 он победил единогласным судейским решением француза Сириля Гана.
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