Источник: Пауло Коста уволен из UFC
Поделиться
Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста исключён из ростера UFC. Об этом сообщается на странице UFC Roster Watch в социальных сетях.
Ранее стало известно, что Коста отказался от поединка с представителем России Икрамом Алискеровым. Бой должен был пройти на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США).
Коста дебютировал в смешанных единоборствах в 2012 году и в марте 2017-го провёл первый поединок в организации. В сентябре 2020 года Пауло сразился за титул в среднем весе, уступив техническим нокаутом во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. Всего на счету бразильца в MMA 14 побед и два поражения.
Хамзата Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Пауло Костой:
Материалы по теме
Комментарии
- 18 июля 2023
-
09:38
-
09:30
-
07:52
-
04:34
-
01:10
-
00:50
-
00:42
-
00:15
-
00:06
- 17 июля 2023
-
23:37
-
22:11
-
21:58
-
21:02
-
20:47
-
20:01
-
19:05
-
18:46
-
18:07
-
17:28
-
16:33
-
16:20
-
15:49
-
15:27
-
15:16
-
14:39
-
14:22
-
13:51
-
13:47
-
13:34
-
12:51
-
12:35
-
11:57
-
11:56
-
11:46
-
11:42
Партнерский контент