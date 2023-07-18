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Источник: Пауло Коста уволен из UFC

Источник: Пауло Коста уволен из UFC
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста исключён из ростера UFC. Об этом сообщается на странице UFC Roster Watch в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Коста отказался от поединка с представителем России Икрамом Алискеровым. Бой должен был пройти на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США).

Коста дебютировал в смешанных единоборствах в 2012 году и в марте 2017-го провёл первый поединок в организации. В сентябре 2020 года Пауло сразился за титул в среднем весе, уступив техническим нокаутом во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. Всего на счету бразильца в MMA 14 побед и два поражения.

Хамзата Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Пауло Костой:

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Источник: Коста отказался от боя с Алискеровым на турнире UFC 291
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