Источник: Пауло Коста уволен из UFC

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста исключён из ростера UFC. Об этом сообщается на странице UFC Roster Watch в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Коста отказался от поединка с представителем России Икрамом Алискеровым. Бой должен был пройти на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США).

Коста дебютировал в смешанных единоборствах в 2012 году и в марте 2017-го провёл первый поединок в организации. В сентябре 2020 года Пауло сразился за титул в среднем весе, уступив техническим нокаутом во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. Всего на счету бразильца в MMA 14 побед и два поражения.

Хамзата Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Пауло Костой: