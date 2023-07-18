Шакур Стивенсон стал обязательным претендентом на титул WBC

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO) стал обязательным претендентом по линии WBC на бой с абсолютным чемпионом дивизиона соотечественником Девином Хейни (30-0, 15 КО).
«21 июля, в пятницу, истекает дедлайн для Хейни. До того времени он должен решить – бой за пояс WBC с Прогрейсом или же продолжение карьеры в лёгком весе. Стивенсон – его обязательный претендент», — рассказал президент WBC Маурисио Сулейман в интервью Бродвею Джоэлу.
В своём последнем бою, состоявшемся в апреле, Стивенсон досрочно остановил японца Шуичиро Йошино, дебютировав в лёгком весе.
Ранее Стивенсон (20-0, 10 KO) обратился в социальных сетях к бывшему обладателю титулов в трёх дивизионах украинцу Василию Ломаченко (17-3, 11 KO).
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