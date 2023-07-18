Кевин Ли: мне нужно очистить разум от этого спорта

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе 30-летний Кевин Ли высказался по поводу завершения карьеры.

«Окончательно ли я ушёл? Сто процентов. Мне нужно очистить разум от этого спорта. Не хочу уйти на 95%, держа в уме, что могу вернуться через десять лет или через два-три года. Сейчас главное – операция, выздороветь и начать зарабатывать много денег за пределами спорта.

Дана Уайт лучше всех сказал об этом: «ММА – это скорее возможность, чем карьера». Когда такое говорит величайший промоутер в истории ММА – стоит прислушаться и использовать это как мотивацию заняться чем-то ещё.

Ничего не могу с собой поделать, я всегда буду фанатом этого спорта и продолжу тренироваться, так что не знаю», — сказал Кевин Ли на YouTube-канале Submission Radio.