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Мухаммад: Оливейра пытается получить за второй бой с Махачевым как можно больше денег

Мухаммад: Оливейра пытается получить за второй бой с Махачевым как можно больше денег
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Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался по поводу возможного боя-реванша между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я думаю, Ислам будет драться с Оливейрой. Оливейра сказал, что он не может драться в октябре, но, думаю, это просто такая тактика ведения переговоров, чтобы получить за бой больше денег. Наверняка он не хочет снова драться в Абу-Даби, но Ислам чемпион, и если Оливейра действительно хочет взять у него реванш, ему придётся отправиться в Абу-Даби», – сказал Мухаммад на трансляции в социальной сети.

В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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