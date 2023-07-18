Кевин Ли рассказал о травме перед боем с Фахретдиновым

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе 30-летний Кевин Ли рассказал о травме, которую он получил перед поединком с россиянином Ринатом Фахретдиновым.

«Со времён поединка с Диего Санчесом у меня порвана передняя крестообразная связка. Тогда я решил не делать операцию, а просто укрепить мышцы ноги и драться.

Я всегда запрыгиваю в клетку, так было в каждом моём бою в UFC, но если посмотрите, как я прыгнул в этот раз, – увидите разницу. Честно говоря, я повредил колено перед самым началом поединка и несколько раз за время лагеря. Нужно разобраться с этой проблемой вне зависимости от того, буду я ещё когда-нибудь драться или нет.

Лучше бы я расслабился во время лагеря и попытался включиться на полную в бою. Моё тело, мои колени не были готовы к такой скорости», — сказал Кевин Ли на YouTube-канале Submission Radio.