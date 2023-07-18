«Есть мотивация драться в лучшей лиге мира». Боец RCC рассказал о своей главной цели

Боец RCC Борис Медведев рассказал о своём желании попасть в UFC.

«Не сказал бы, что стал какой-то звездой, просто всё идёт своим чередом. Я расту с каждым боем, мне дают сложных оппонентов и я потихонечку прогрессирую. Есть мотивация попасть в США, драться в лучшей лиге мира. Так что я мотивирован и не задумываюсь о том, что становлюсь звездой или ещё что-то. Просто иду к своей цели и мне этого достаточно», — сказал Медеведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата« Яхьёй Гасановым.

Медведев выиграл восемь поединков подряд и в каждом отлично себя показывал. Сейчас Борис находится в шаге от того, чтобы стать лучшим бойцом России в полусреднем весе, и победа над соперником уровня Глейсоном Тибау приведёт его на первое место в дивизионе RCC.