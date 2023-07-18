Борис Медведев: карьера Хабиба безупречна, он и Макгрегор подняли ММА

Боец RCC Борис Медведев высказался по поводу наследия российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
«Создал ли Хабиб наследие? Я думаю, да. Его карьера безупречна. То, что он сейчас делает для спорта, именно для ММА… Он поднял этот вид спорта, как и Конор Макгрегор. Люди, которые просто сидят в офисах, узнали, что такое ММА, начали смотреть. Хабиб также продвигает свою республику. Строит залы в Дагестане, даёт дорогу молодым, обеспечивает их, спонсирует. Это благое дело», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата« Яхьёй Гасановым.
Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были добыты в промоушене UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой состоялся в октябре 2020 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.
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