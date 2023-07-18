Боец RCC высказался о шансах Умара Нурмагомедова в бою с Сэндхагеном

Боец RCC Борис Медведев дал комментарий по поводу шансов российского бойца Умара Нурмагомедова в поединке с Кори Сэндхагеном.

«Не знаю, заслуженно он получил бой или нет, но Сэндхагена, думаю, Умар точно переедет. Ну это просто без шансов, мне кажется. Уровень борьбы, уровень тайского бокса, удары «вопросом». Мне кажется, он закончит его просто. Не удивит в ударке, так удивит в борьбе. Просто перетащит его вниз. Как они говорят, «затащить в глубокие воды». Вот туда он его и затащит», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата« Яхьёй Гасановым.

Напомним, поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC в Нэшвилле, который должен пройти 5 августа.

В активе Умара 16 побед в 16 поединках в ММА. У Сэндхагена также 16 побед при четырёх поражениях.