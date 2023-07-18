Борис Медведев: Пётр Ян обязательно ещё заявит о себе

Боец RCC Борис Медведев высказался по поводу российского бойца смешанных единоборств Петра Яна.
«Петя на самом деле каменный. Он крепок и физически, и ментально. Думаю, на протяжении его карьеры это было видно. Сейчас он потихоньку восстанавливается, набирается сил, залечивает травмы какие-то. Он вернётся, да, почему нет? Желания подраться у него вагон. Думаю, он ещё обязательно о себе заявит», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата« Яхьёй Гасановым.
Петру Яну сейчас 30 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году и в июне 2018-го провёл дебютный поединок в UFC. В июле 2020 года Ян сразился за вакантный титул организации в легчайшем весе и победил техническим нокаутом легендарного бразильца Жозе Альдо, после чего уступил пояс американцу Алджамейну Стерлингу. В своём последнем бою в марте россиянин единогласным решением проиграл грузину Мерабу Двалишвили.
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