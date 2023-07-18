«Папе пора возвращаться к работе». Уиттакер приступил к тренировкам
Поделиться
Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер рассказал о том, что он вернулся к тренировкам.
«Перенастроились, зарядились энергией и с новыми силами взялись за дело. Мы провели замечательный отпуск в отеле Swissotel Sydney, который был совершенно потрясающим, делая покупки в нашем родном городе. Дети не хотели уезжать, но папе пора возвращаться на работу», — написал Уиттакер в социальных сетях.
Напомним, в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного карда австралиец Роберт Уиттакер встречался с представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси. Поединок продлился два раунда и завершился победой дю Плесси нокаутом.
Комментарии
- 18 июля 2023
-
15:40
-
15:08
-
14:36
-
14:19
-
14:05
-
13:46
-
13:40
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:37
-
11:52
-
11:50
-
10:15
-
09:56
-
09:50
-
09:38
-
07:52
-
04:34
-
01:10
-
00:50
-
00:42
-
00:15
-
00:06
- 17 июля 2023
-
23:37
-
22:11
-
21:58
-
21:02
-
20:47
-
20:01
-
19:05
-
18:46
-
18:07
-
17:28
-
16:33
Партнерский контент