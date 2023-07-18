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«Папе пора возвращаться к работе». Уиттакер приступил к тренировкам

«Папе пора возвращаться к работе». Уиттакер приступил к тренировкам
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер рассказал о том, что он вернулся к тренировкам.

«Перенастроились, зарядились энергией и с новыми силами взялись за дело. Мы провели замечательный отпуск в отеле Swissotel Sydney, который был совершенно потрясающим, делая покупки в нашем родном городе. Дети не хотели уезжать, но папе пора возвращаться на работу», — написал Уиттакер в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного карда австралиец Роберт Уиттакер встречался с представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси. Поединок продлился два раунда и завершился победой дю Плесси нокаутом.

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