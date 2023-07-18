Тренер Волкановски рассказал, в чём заключается секрет успеха Алекса

Тренер по кикбоксингу Юджин Бареман высказался по поводу действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски.

«Он говорит о том, что постоянно учится и выходит на новый уровень, и он действительно выходит на новый уровень. Он просто идеальный ученик. Если Джо (тренер Волкановски. — Прим. «Чемпионата») излагает план игры, то это очень тщательный план, и Волк знает: «Это то, что я должен делать». Он полностью доверяет стратегии Джо… До сих пор Джо не ошибался.

Я давно занимаюсь этим видом спорта и знаю очень преданных своему делу людей, знаю чемпионов, которые являются лучшими в мире в этом виде спорта. Никто из них не делает того, что делает Волк. Он становится чемпионом, и я видел, как он возвращается в зал через два-три дня… Он продолжает заниматься искусством единоборств и просто становится лучше… Талант, навыки тренера Джо, его команда — и вот формула успеха, которая не подведёт… В этом, я думаю, прежде всего и заключается его секрет успеха», — приводит слова Баремана MMA News.