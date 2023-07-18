Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стерлинг: с Яном О'Мэлли показал, что он не просто клоун с крашеными волосами

Стерлинг: с Яном О'Мэлли показал, что он не просто клоун с крашеными волосами
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался по поводу американца Шона О’Мэлли.

«Мой самый недооценённый соперник. Честно говоря, я бы выбирал между Педро Муньосом и Шоном О’Мэлли. Конечно, я ещё не дрался с Шоном, но я думаю, что многие люди списывают его со счетов и недооценивают. Я этого не делаю. Думаю, многие так поступили в бою с Петром Яном, но он показал, что он не просто клоун с крашеными волосами», — приводит слова Стерлинга MMA News.

Титульный поединок между Шоном О’Мэлли и Алджамейном Стерлингом пройдёт на турнире UFC 292, который состоится в Бостоне 19 августа.

В начале мая Стерлинг выиграл у Генри Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Шон О’Мэлли в последнем бою в октябре прошлого года выиграл раздельным решением у россиянина Петра Яна.

Материалы по теме
О’Мэлли: когда я потушу Стерлингу свет, то займу место лучшего бойца в мире
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023