Стерлинг: с Яном О'Мэлли показал, что он не просто клоун с крашеными волосами

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался по поводу американца Шона О’Мэлли.

«Мой самый недооценённый соперник. Честно говоря, я бы выбирал между Педро Муньосом и Шоном О’Мэлли. Конечно, я ещё не дрался с Шоном, но я думаю, что многие люди списывают его со счетов и недооценивают. Я этого не делаю. Думаю, многие так поступили в бою с Петром Яном, но он показал, что он не просто клоун с крашеными волосами», — приводит слова Стерлинга MMA News.

Титульный поединок между Шоном О’Мэлли и Алджамейном Стерлингом пройдёт на турнире UFC 292, который состоится в Бостоне 19 августа.

В начале мая Стерлинг выиграл у Генри Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Шон О’Мэлли в последнем бою в октябре прошлого года выиграл раздельным решением у россиянина Петра Яна.