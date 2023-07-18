Макгрегор: у Миочича есть приёмы, которыми он может доставить проблемы Джонсу

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор высказался по поводу поединка между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
«Джонс против Миочича — великолепная схватка двух тяжеловесов. Джонс доказал свою состоятельность в тяжёлом дивизионе, Стипе называют одним из лучших тяжеловесов всех времён. Да, интересно, как пройдёт этот бой. У Стипе есть приёмы, которыми он может доставить проблемы Джону. А Джон Джонс — это Джон Джонс», — приводит слова Макгрегора The Adam's Apple.
Напомним, поединок Джона Джонса и Стипе Миочича состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).
В своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 285, Джонс досрочно остановил в первом раунде француза Сириля Гана, завоевав вакантный титул. Миочич не выступал с марта 2021 года, когда проиграл нокаутом в реванше с Фрэнсисом Нганну.
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