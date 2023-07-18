Сауль Альварес начал подготовку к бою с Джермеллом Чарло

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) сообщил о начале подготовки к поединку против абсолютного чемпиона в первом среднем дивизионе (до 69,9 кг) американца Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO), который состоится 30 сентября в США.

Саулю Альваресу 33 года. Мексиканец стал профессионалом в 2005 году и в марте 2011-го впервые сразился за мировой титул в первом среднем весе. Впоследствии боец становился чемпионом в среднем (до 72,6 кг), втором среднем и полутяжёлом (до 79,4 кг) дивизионах.

Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.