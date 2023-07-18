Экс-боец UFC: Нганну потребуется нечеловеческая сила, чтобы нокаутировать Фьюри

Экс-боец UFC Мэтт Браун прокомментировал организацию боксёрского поединка между бывшим обладателем титула промоушена в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунцем Фрэнсисом Нганну и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Единственный шанс, который дают Нганну, это шанс на тяжёлый удар. И он должен стать решающим. Он должен обладать нечеловеческой силой. Деонтей Уайлдер не смог победить нокаутом. Нганну потребуется нечеловеческая сила, чтобы прикончить Фьюри одним ударом. И для этого он должен найти способ попасть, а затем сделать это. И это слишком тяжёлая задача.
Возможно, Нганну докажет, что все неправы, но вероятность этого настолько мала… Мне неинтересно покупать PPV, где один чувак либо нанесёт один удар, либо его разгромят», – приводит слова Брауна издание MMA Fighting.
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