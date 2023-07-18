Майкл Чендлер оценил свои шансы на включение в Зал славы UFC

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американский ветеран Майкл Чендлер считает, что может войти в Зал славы организации после завершения карьеры.

«Я действительно считаю, что поединок с Макгрегором нельзя проигрывать. Мне нужно продолжать утверждать себя в качестве одного из лучших легковесов в мире.

Да, мой рекорд в боях с лучшими парнями — 2-3. Но ни у кого из дебютантов UFC не было более интенсивного расписания, чем у меня. И я этого хотел. Вот что Конор увидел во мне. Ему нужен партнёр по танцам, чтобы устроить самый большой бой.

Я должен победить Конора, чтобы продолжить утверждать себя в качестве парня, который должен быть включён в Зал славы UFC, парня, который ещё может побороться за титул в 2024 году», – приводит слова Чендлера MMA Fighting.