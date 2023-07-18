Нганну ответил, получит ли он за бой с Фьюри больше, чем за карьеру в UFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну высказался о своём гонораре за боксёрский поединок с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Что я могу сказать, так это то, что по сравнению с гонораром за бой в UFC это как день и ночь. Это меняет жизнь. То же произошло бы, если бы я провёл поединок в PFL. То, что я получил за свой последний бой, даже нельзя брать в расчёт.

Получу ли я больше, чем за карьеру UFC? Да, определённо. Я не заработал столько за свою карьеру в UFC.

Сколько раз я слышал о том, что UFC предложили $ 8 млн, но это было не совсем так. Это была уловка, и это было нехорошо. Это было сделано для того, чтобы я поставил подпись», – сказал Нганну в подкасте The MMA Hour.