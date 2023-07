«Не пойду за тейкдауном из раздевалки». Блахович раскрыл план бой с Перейрой

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), польский ветеран Ян Блахович высказался о предстоящем поединке с бразильцем Алексом Перейрой.

«Да, я умею бороться, но вы и так всё знаете. Я дерусь в стойке, мне нравится драться, так что я хотел бы испытать себя против кого-то вроде Перейры. Но если не буду чувствовать себя хорошо, если пропущу несколько ударов, то обязательно воспользуюсь своей борьбой и повалю его.

Я не глуп и понимаю, что мне нужно делать, чтобы победить в этом бою — и воспользуюсь всем, что у меня есть, чтобы выиграть. Но я не пойду за тейкдауном на выходе из раздевалки, а буду стоять посреди клетки и драться. А если что-то пойдёт не так, начну бороться», – сказал Блахович в подкасте Believe You Me.