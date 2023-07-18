Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не пойду за тейкдауном из раздевалки». Блахович раскрыл план бой с Перейрой

«Не пойду за тейкдауном из раздевалки». Блахович раскрыл план бой с Перейрой
Комментарии

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), польский ветеран Ян Блахович высказался о предстоящем поединке с бразильцем Алексом Перейрой.

«Да, я умею бороться, но вы и так всё знаете. Я дерусь в стойке, мне нравится драться, так что я хотел бы испытать себя против кого-то вроде Перейры. Но если не буду чувствовать себя хорошо, если пропущу несколько ударов, то обязательно воспользуюсь своей борьбой и повалю его.

Я не глуп и понимаю, что мне нужно делать, чтобы победить в этом бою — и воспользуюсь всем, что у меня есть, чтобы выиграть. Но я не пойду за тейкдауном на выходе из раздевалки, а буду стоять посреди клетки и драться. А если что-то пойдёт не так, начну бороться», – сказал Блахович в подкасте Believe You Me.

Материалы по теме
В UFC опровергли информацию о том, что бой Блаховича и Перейры будет титульным
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023