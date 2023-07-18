Икрам Алискеров подтвердил, что не выступит на UFC 291

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Икрам Алискеров подтвердил слух о том, что он не выступит на турнире UFC 291, который состоится в ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США).

Напомним, ранее стало известно, что Алискеров не встретится с бразильцем Пауло Костой, отказавшимся от выступления на UFC 291.

«Цель и амбиции те же!!! Ждём дату следующего боя!» – написал Алискеров в социальных сетях.

Икраму Алискерову 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2012 году и в мае на UFC 288 провёл свой дебютный поединок в престижнейшей организации мира, нокаутировав в первом раунде американца Фила Хоуса. Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах 14 побед и одно поражение от Хамзата Чимаева.