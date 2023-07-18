Блахович высказался о статусе его боя с Перейрой после травмы Джамала Хилла
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), польский ветеран Ян Блахович прокомментировал слух о том, что на кону его поединка с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 30 июля на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США), будет стоять вакантный титул.
«В моём контракте прописано, что если я выиграю, то следующий бой проведу за титул. Сейчас мы говорим о том, изменится ли статус поединка с Перейрой. На данный момент ничего не поменялось, но мы говорим об этом», – сказал Блахович в подкасте Believe You Me.
Напомним, титул UFC в полутяжёлом весе стал вакантным после того, как американец Джамал Хилл принял решение освободить его из-за разрыва ахилла.
Ранее Блахович рассказал о своём плане на бой с Перейрой.
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