Алджамейн Стерлинг высказался о завершении карьеры
Поделиться
Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о сроках завершения профессиональной карьеры.
«Я много думаю об этом в последнее время. Не знаю, обычно я думаю только о бое впереди. Я не в том возрасте, когда у меня достаточно денег. Мотивация по-прежнему заключается в деньгах. Когда я выйду на пенсию, я хочу получать проценты, на которые смог бы комфортно жить и заниматься своими делами.
Заниматься подкастами, тренировать. А, может быть, преподавать в шоке. Кто знает? Возможно, это будет работа аналитиком UFC и что-то в этом роде. Думаю, у меня немало возможностей. Думаю, что я одержу ещё, как минимум, пять побед в UFC, чтобы дойти до 20», – сказал Стерлинг в своём YouTube-подкасте.
Комментарии
- 18 июля 2023
-
23:15
-
23:04
-
22:34
-
22:01
-
21:32
-
20:42
-
20:32
-
19:45
-
19:04
-
18:35
-
17:45
-
17:13
-
16:46
-
16:26
-
16:06
-
15:40
-
15:08
-
14:36
-
14:19
-
14:05
-
13:46
-
13:40
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:37
-
11:52
-
11:50
-
10:15
-
09:56
-
09:50
-
09:38
-
07:52
-
04:34
-
01:10
Партнерский контент