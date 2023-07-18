Алджамейн Стерлинг высказался о завершении карьеры

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о сроках завершения профессиональной карьеры.

«Я много думаю об этом в последнее время. Не знаю, обычно я думаю только о бое впереди. Я не в том возрасте, когда у меня достаточно денег. Мотивация по-прежнему заключается в деньгах. Когда я выйду на пенсию, я хочу получать проценты, на которые смог бы комфортно жить и заниматься своими делами.

Заниматься подкастами, тренировать. А, может быть, преподавать в шоке. Кто знает? Возможно, это будет работа аналитиком UFC и что-то в этом роде. Думаю, у меня немало возможностей. Думаю, что я одержу ещё, как минимум, пять побед в UFC, чтобы дойти до 20», – сказал Стерлинг в своём YouTube-подкасте.