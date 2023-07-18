Экс-чемпион: бой с Дюбуа может стать тяжелейшим для Усика

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне эксперт и аналитик, британец Карл Фрэмптон высказался о предстоящем титульном поединке в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и соотечественником Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO).
«Зовите меня простофилей, но я слушаю Даниэля Дюбуа и его промоутера… Его промоутер убедил меня, высказавшись о том, чего Усик добился в супертяжёлом весе.
У него был поединок с Тимом Уизерспуном, который не впечатлил. Он победил Дерека Чисору, но люди пытались объяснить, почему он этого не сделал. Затем у него была пара боёв с Джошуа, но какого Джошуа мы увидели в этих боях? Бой с Дюбуа может стать для него тяжелейшим за время в супертяжёлом весе», – сказал Фрэмптон в интервью YouTube-каналу Boxing News.
- 18 июля 2023
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