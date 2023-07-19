Алекс Волкановски перенёс операцию на руке
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски сообщил в социальных сетях, что успешно перенёс операцию на левой руке.
По словам бойца, теперь ему потребуется шесть недель на восстановление, после чего он снова сможет приступить к полноценным тренировкам.
Алексу Волкановски 34 года. Австралиец дебютировал в качестве профессионала в 2012 году и в ноябре 2016-го впервые выступил в UFC. В декабре 2019 года Волкановски завоевал чемпионский титул в полулёгком весе, победив единогласным судейским решением американца Макса Холлоуэя.
На прошедшем в июле турнире UFC 290 Волкановски в пятый раз защитил титул, досрочно остановив в третьем раунде мексиканца Яира Родригеса.
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