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Алекс Волкановски перенёс операцию на руке

Алекс Волкановски перенёс операцию на руке
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски сообщил в социальных сетях, что успешно перенёс операцию на левой руке.

По словам бойца, теперь ему потребуется шесть недель на восстановление, после чего он снова сможет приступить к полноценным тренировкам.

Алексу Волкановски 34 года. Австралиец дебютировал в качестве профессионала в 2012 году и в ноябре 2016-го впервые выступил в UFC. В декабре 2019 года Волкановски завоевал чемпионский титул в полулёгком весе, победив единогласным судейским решением американца Макса Холлоуэя.

На прошедшем в июле турнире UFC 290 Волкановски в пятый раз защитил титул, досрочно остановив в третьем раунде мексиканца Яира Родригеса.

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