«Тебе это не нужно». Волкановски отреагировал на желание Махачева подраться с Эдвардсом

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски отреагировал на желание россиянина Ислама Махачева сразиться с действующим обладателем титула в полусреднем дивизионе (до 77 кг) британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
«UFC Абу-Даби, 21 октября. Махачев против Эдвардса. Что думаете, UFC, ESPN?» – написал Махачев в социальных сетях.
«Тебе это не нужно», — ответил Волкановски.
Напомним, Махачев завоевал титул в октябре 2022 года, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В феврале россиянин провёл свою первую защиту, единогласным судейским решением победив австралийца Алекса Волкановски.
В смешанных единоборствах в активе Волкановски 28 боёв. Он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения.
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