Майкл Чендлер опубликовал мем с убегающим от него Конором Макгрегором

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Майкл Чендлер опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором посмеялся над ирландцем Конором Макгрегором.

Американец использовал новый мем, в котором он якобы догоняет Макгрегора в октагоне.

Напомним, последний бой Конора состоялся уже два года назад — летом 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок с Дастином Порье и сломал себе ногу. Возвращения ирландца ожидали во второй половине 2023 года. Конор должен был провести бой с Майклом Чендлером, однако до сих пор не вернулся в пул тестирования USADA. Из-за этого поединок, как ожидается, сможет состояться не раньше февраля 2024-го.

Глава UFC Дана Уайт недавно заявил, что бой может состояться до конца 2023 года.