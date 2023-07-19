UFC опубликовал официальный постер к поединку Умара Нурмагомедова с Кори Сэндхагеном
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В ночь с 5 на 6 августа мск в Нэшвилле (США) состоится очередной турнир UFC, главным событием которого станет противостояние россиянина Умара Нурмагомедова с представителем США Кори Сэндхагеном. В связи с этим промоушен опубликовал официальный постер к поединку.
В активе Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В январе 2023-го Умар провёл свой первый поединок в UFC, в котором нокаутировал бразильца Раони Барселоса в первом раунде.
Сэндхаген выступает в UFC с 2018 года. В последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 43 в марте этого года, он победил бойца из Эквадора Марлона Веру раздельным решением. Всего на счету американца 16 побед и четыре поражения в MMA.
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