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Пэдди Пимблетт ответил на вызов Логана Пола

Пэдди Пимблетт ответил на вызов Логана Пола
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Звёздный британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на желание известного американского блогера Логана Пола провести поединок с ним.

«Он сказал, что готов подраться со мной бесплатно? Тогда я возьму его гонорар. Я буду драться за его гонорар и за свой собственный.

То, что он хочет драться со мной, говорит о том, что я всё делаю правильно. Я не дрался более шести-семи месяцев, а люди всё ещё говорят обо мне. Я даже не в рейтинге, но всё равно моё имя у всех на слуху», — приводит слова Пимблетта MMA News.

Напомним, в последнем бою Пимблетт встречался с представителем США Джаредом Гордоном. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности. В общей сложности в смешанных единоборствах Пэдди провёл 23 боя, одержав в них 20 побед (шесть — нокаутом) и потерпев три поражения.

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