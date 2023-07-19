Пимблетт объяснил, почему Маск не будет драться с Цукербергом

Звёздный британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт рассказал, почему поединок между всемирно известными американскими предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом не состоится.

«Я не думаю, что они будут драться. Если они что-то и сделают, то это будет поединок по грэпплингу, но, по правде говоря, не думаю, что такой бой состоится. Они оба — люди, которые не хотят проигрывать», — приводит слова Пимблетта MMA News.

Президент UFC Дана Уайт ранее заявлял, что готов организовать противостояние, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно.

Ранее Цукерберг провёл совместную тренировку с действующими чемпионами UFC Алексом Волкановски и Исраэлем Адесаньей и похвастался своей впечатляющей формой.