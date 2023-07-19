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Конор Макгрегор, предположительно, устроил драку в баре

Конор Макгрегор, предположительно, устроил драку в баре
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор был недавно замечен на видео, когда он выбегал из бара в Биркенхеде (Мерсисайд, Англия). Ирландец, окружённый сотрудниками службы безопасности, сразу же уехал, когда вдоль машины пробежали дети с камерами.

Пользователь TikTok под ником alby_lad дал комментарий после видео, подробно рассказав об инциденте. Внутри паба послышались звуки бьющегося стекла, после чего Конор Макгрегор бросился наружу, намереваясь немедленно скрыться с места происшествия. В ролике, опубликованном позже, пользователь TikTok сказал:

«Эй, сегодня всё как по маслу. Мы просто стояли на улице… и услышали, как там разбиваются стёкла. А потом он выбежал со своими телохранителями и такой: «Увезите меня отсюда, увезите срочно».

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