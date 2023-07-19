Штырков дал категоричный прогноз на бой О'Мэлли и Стерлинга

Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался по поводу предстоящего поединка между Шоном О'Мэлли и Алджамейном Стерлингом.

«Я до сих пор в шоке от того, что Шон О’Мэлли якобы дерётся на таком уровне. До сих пор убеждён, что О’Мэлли проиграл Петру Яну. Не суть. Дело в том, что Стерлинг тоже любимчик UFC. Один – везунчик, а второй – проект. У О’Мэлли нет шансов, если Стерлинг подерётся с ним, как с Петром. Настолько слабая у него борьба. Я не понимаю, что он собирается ей противопоставить. В стойке Алджамейну будет тяжело, но замучить в борьбе… О’Мэлли невероятно удобен Стерлингу как оппонент в борьбе.

Чисто из антропометрии с ним чемпиону будет драться тяжелее, чем с Петей или Генри Сехудо. Не будем забывать, что Стерлинг победил Сехудо, а чем занимался О’Мэлли – вообще непонятно. Не знаю, что должно произойти, чтобы у Шона появились шансы. Склоняюсь к досрочной победе Стерлинга в третьем раунде – в партере: удушающим приёмом или забьёт со спины. Просто замучает О’Мэлли. Не даст работать в стойке, как это делал Петя. У Шона не было шансов, когда Ян включал борьбу, а что уж будет сейчас. Стерлинг переедет О’Мэлли за счет кондиций и борьбы», – приводит слова Штыркова Metaratings.