«Тогда прими бой!» Махачев опубликовал новое послание Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к чемпиону промоушена в полулёгком весе Александру Волкановски.

Ранее Волкановски посоветовал россиянину не принимать бой с Леоном Эдвардсом.

«Тогда прими бой!» — ответил на это Махачев.

Напомним, Махачев завоевал титул в октябре 2022 года, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В феврале россиянин провёл свою первую защиту, единогласным судейским решением победив австралийца Алекса Волкановски.

В смешанных единоборствах в активе Волкановски 28 боёв. Он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения.

Махачев троллит фанатов: ну что, Австралия, ты разочарована?