Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Тогда прими бой!» Махачев опубликовал новое послание Волкановски

«Тогда прими бой!» Махачев опубликовал новое послание Волкановски
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к чемпиону промоушена в полулёгком весе Александру Волкановски.

Ранее Волкановски посоветовал россиянину не принимать бой с Леоном Эдвардсом.

«Тогда прими бой!» — ответил на это Махачев.

Напомним, Махачев завоевал титул в октябре 2022 года, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В феврале россиянин провёл свою первую защиту, единогласным судейским решением победив австралийца Алекса Волкановски.

В смешанных единоборствах в активе Волкановски 28 боёв. Он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения.

Махачев троллит фанатов: ну что, Австралия, ты разочарована?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023