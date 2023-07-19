Алискеров — о Косте: мне пацаны говорили, что он может сделать подлянку
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Российский боец Икрам Алискеров отреагировал на отмену боя с бразильцем Пауло Костой.
«Я вообще не догоняю. Мне пацаны говорили, что он очень жидкий, может сделать подлянку. Не думал, что он снимется. Он же год не дрался – думал, точно не снимется. Как оказалось, он своё дело сделал», — сказал Алискеров на YouTube-канале «Ушатайка».
На счету Алискерова 14 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Коста дебютировал в смешанных единоборствах в 2012 году и в марте 2017-го провёл первый поединок в престижнейшей организации мира. В сентябре 2020 года Коста сразился за титул в среднем весе, уступив техническим нокаутом во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. Всего на счету бразильца в MMA 14 побед и два поражения.
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