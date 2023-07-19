Цзю: бой с Чарло должен был состояться 14 октября, но он согласился драться с Канело

Обладатель временного титула WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю сообщил, что его поединок с абсолютным чемпионом дивизиона американцем Джермеллом Чарло был согласован к тому моменту, когда Чарло неожиданно стал соперником звёздного мексиканца Сауля Альвареса.
«Да, есть небольшое раздражение. Конечно… Он был моей целью так долго, всё было обсуждено, всё было готово, а затем его брат по какой-то причине отказывается, а Джермелл соглашается. В общем, здесь больше не о чем говорить.
Дата, место – всё было согласовано. В этом и суть. Насколько я помню, поединок должен был состояться 14 октября в Вегасе», – сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Ранее Канело рассказал, как отреагировал на отказ Джермалла Чарло от боя с ним.
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