Джамал Хилл рассказал о травме, из-за которой отказался от титула UFC

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл рассказал о травме ахилла, полученной в баскетбольном матче, из-за которой ему пришлось освободить титул.

«Как вы знаете, я порвал свой ахилл, играя в баскетбол. Я играю в баскетбол всю свою жизнь, и это тот вид активности, который мне нравится. Я играю для поддержания кардио и для того, чтобы сбросить вес.

Да, я играю в баскетбол очень давно, но это произошло. Что есть, то есть. Мы можете травмироваться по-разному, но у меня это произошло так. Сейчас я в Лос-Анджелесе и работаю с признанным доктором, он восстанавливал Коби Брайанта, когда он порвал свой ахилл. Я лишь хочу сказать, что нахожусь в хороших руках», – сказал Хилл на своём YouTube-канале.