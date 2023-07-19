Тим Цзю дал категоричный прогноз на бой Сауля Альвареса и Джермелла Чарло

Обладатель временного титула WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.

«Я считаю, что Канело нокаутирует Чарло. Так просто. Джермелл попытается боксировать умно… Послушайте, он слишком долго не выступал. Активность играет большую роль. Вы можете посмотреть видео с ним… Он вызывал Канело на бой, когда был пьяным. Всё это говорит о дисциплине.

Каким будет нокаут? Сумма накопленных ударов. Зайдёт ли поединок дальше десятого раунда? Думаю, всё закончится в районе десятого раунда», – сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.