Претендент на титул Бивола определится в октябре

Первый номер рейтинга WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) британец Джошуа Буатси (17-0, 13 KO) подписал контракт на поединок со вторым номером соотечественником Дэном Азизом (20-0, 13 KO), сообщает Sky Sports. По словам бойца, поединок запланирован на октябрь.

Напомним, действующим чемпионом WBA в полутяжёлом весе является россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO), также готовящийся выступить в середине осени.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре в Абу-Даби (ОАЭ), Бивол победил единогласным судейским решением экс-чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.

Ранее в команде Бивола заявили о желании провести бой с Энтони Ярдом.