Претендент на титул Бивола определится в октябре
Поделиться
Первый номер рейтинга WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) британец Джошуа Буатси (17-0, 13 KO) подписал контракт на поединок со вторым номером соотечественником Дэном Азизом (20-0, 13 KO), сообщает Sky Sports. По словам бойца, поединок запланирован на октябрь.
Напомним, действующим чемпионом WBA в полутяжёлом весе является россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO), также готовящийся выступить в середине осени.
В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре в Абу-Даби (ОАЭ), Бивол победил единогласным судейским решением экс-чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.
Ранее в команде Бивола заявили о желании провести бой с Энтони Ярдом.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2023
-
20:33
-
19:59
-
18:59
-
18:36
-
18:06
-
17:32
-
16:58
-
16:33
-
15:38
-
15:10
-
14:58
-
14:37
-
14:31
-
14:05
-
13:46
-
13:39
-
13:32
-
12:41
-
12:02
-
11:30
-
10:50
-
10:16
-
10:02
-
09:48
-
09:43
-
01:02
-
00:43
-
00:36
- 18 июля 2023
-
23:35
-
23:15
-
23:04
-
22:34
-
22:01
-
21:32
-
20:42
Партнерский контент