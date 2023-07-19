Де ла Хойя предсказал победителя боя Девина Хейни и Джервонты Дэвиса
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя высказался о потенциальном поединке соотечественников и легковесов Девина Хейни (30-0, 15 KO) и Джервонты Дэвиса (29-0, 27 KO).
«Ох, это великолепный бой. Я вынужден поставить на Дэвиса, хотя Хейни многому научился в бою с Ломой. Но Дэвис – это зверь», – приводит слова де ла Хойи издание Boxing Social.
Джервонте Дэвису 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в январе 2017-го впервые сразился за звание чемпиона мира, завоевав титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг). Впоследствии Дэвис становился чемпионом в лёгком (до 61,2 кг) и первом полусреднем (до 63,5 кг) дивизионах.
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