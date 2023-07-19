Реванш Лиама Смита и Криса Юбэнка-младшего состоится 2 сентября
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Телегигант Sky Sports официально анонсировал вечер бокса, который состоится 2 сентября в Манчестере (Великобритания).
В главном бою бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) британец Лиам Смит (33-3-1, 20 KO) проведёт реванш с соотечественником Крисом Юбэнком-младшим (32-3, 23 KO).
Лиаму Смиту 34 года. По ходу карьеры британец встречался с такими бойцами, как Сауль Альварес, Хайме Мунгия и Джесси Варгас. Последнее поражение Смит потерпел в мае 2021 года, уступив единогласным решением непобеждённому россиянину Магомеду Курбанову.
Крису Юбэнку 33 года. Поражение от Смита стало для него третьим в профессиональной карьере. Ранее он проиграл соотечественникам Билли Джо Сондерсу и Джорджу Гроувзу.
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