«Это непростая ситуация». Чендлер высказался о негативном влиянии Макгрегора на MMA

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американский ветеран Майкл Чендлер высказался о влиянии звёздного ирландца Конора Макгрегора на мир MMA.

«Я считаю, что Конор создал непростую ситуацию для многих молодых бойцов, которые начинают карьеру и думают, что им нужно создать бренд, создать личность, и это всё, что нужно. Но если вы действительно не являетесь такими, то у вас не получится, потому что это неискренне.

Молодое поколение придаёт большое значение созданию бренда, созданию персоны и социальным сетям, но что касается меня, то я подумал: «Я просто буду тем, кем являюсь, и если в конечном итоге я заработаю кучу денег, здорово. По крайней мере, я не изменю себе», – сказал Чендлер в подкасте KFC Radio.