Фьюри пригласил бойца UFC Аспиналла в свой лагерь перед боем с Нганну
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Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC британец Том Аспиналл сообщил, что звёздный чемпион мира в супертяжёлом весе по боксу Тайсон Фьюри пригласил его в свой тренировочный лагерь перед боем с камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«У Нганну небольшие шансы на нокаут. Я не думаю, что у него есть шансы на то, чтобы попасть. Недавно Тайсон позвонил мне, он хочет, чтобы я помог ему в тренировочном лагере, это будет интересно.
Мы поговорим после моего боя, я позвоню ему на следующей неделе, и мы обсудим, что он собирается делать», – сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.
Ранее Нганну ответил, получит ли он за бой с Фьюри больше, чем за карьеру в UFC.
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