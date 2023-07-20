Спенс — о бое с Кроуфордом: кто выйдет на ринг вторым определим подбрасыванием монетки
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Американский боксёр Эррол Спенс перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе с соотечественником Теренсом Кроуфордом рассказал, как будет определяться порядок выхода ни ринг. На всех рекламных материалах к бою имя Спенса было первым, а его изображение ставилось с левой стороны.
«Несмотря на то, что я на стороне «А», мы должны подбросить монетку», — приводит слова Спенса ESPN. Монетка должна будет определить, кто выйдет на ринг вторым.
Поединок состоится в Лас-Вегасе в ночь с 29 на 30 июля мск. 35-летний Кроуфорд владеет поясом WBO. На его счету 39 побед в 39 поединках. У 33-летнего Спенса звание чемпиона по версиям WBC, WBA и IBF. Он выиграл 28 из 28 боёв на профессиональном ринге.
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