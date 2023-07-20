Умар Нурмагомедов рассказал, из-за какой травмы он снялся с боя против Сэндхагена

Российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов (16-0) подтвердил информацию о том, что он получил травму, из-за чего он пропустит бой с Кори Сэндхагеном.
«Всякое случается. Травмы — это лишь часть спортивной жизни. Хвала Аллаху в любом положении. Конечно, я расстроен, но ни капельки не жалуюсь. Цели и амбиции те же. Починю своё плечо и вернусь сильнее. Inshallah», — написал Нурмагомедов.
В настоящий момент команда Сэндхагена ищет замену. В своём последнем бою в марте американец раздельным решением победил эквадорца Марлона Веру.
Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец выступает с 2016 года. В январе 2021-го дебютировал в UFC. Всего на счету россиянина в сильнейшей организации мира четыре победы и ни одного поражения. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.
- 20 июля 2023
-
10:13
-
09:56
-
09:45
-
09:29
-
09:14
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:16
-
07:11
-
02:42
-
01:05
-
00:59
-
00:52
- 19 июля 2023
-
23:59
-
23:18
-
22:57
-
22:06
-
21:46
-
21:05
-
20:59
-
20:33
-
19:59
-
18:59
-
18:36
-
18:06
-
17:32
-
16:58
-
16:33
-
15:38
-
15:10
-
14:58
-
14:37
-
14:31
-
14:05