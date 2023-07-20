Умар Нурмагомедов рассказал, из-за какой травмы он снялся с боя против Сэндхагена

Российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов (16-0) подтвердил информацию о том, что он получил травму, из-за чего он пропустит бой с Кори Сэндхагеном.

«Всякое случается. Травмы — это лишь часть спортивной жизни. Хвала Аллаху в любом положении. Конечно, я расстроен, но ни капельки не жалуюсь. Цели и амбиции те же. Починю своё плечо и вернусь сильнее. Inshallah», — написал Нурмагомедов.

В настоящий момент команда Сэндхагена ищет замену. В своём последнем бою в марте американец раздельным решением победил эквадорца Марлона Веру.

Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец выступает с 2016 года. В январе 2021-го дебютировал в UFC. Всего на счету россиянина в сильнейшей организации мира четыре победы и ни одного поражения. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.