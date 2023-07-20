Британский бар сделал заявление по поводу информации о драке Конора Макгрегора в заведении

Британский бар Saddle Club опубликовал заявление на фоне слухов о драке известного бойца ММА Конора Макгрегора в их заведении во время поминок своей родственницы.
«Руководство нашего заведения хотело бы прояснить события, произошедшие 18 июля. Мистер Конор Макгрегор присутствовал на похоронах своей семьи в клубе Saddle.
Несмотря на домыслы, мистер Макгрегор вёл себя так, как подобает джентльмену на семейных похоронах. Он был вежлив и учтив со всеми нашими сотрудниками и членами клуба. Он также фотографировался, раздавал автографы и делал пожертвования в некоторые благотворительные организации от имени семьи. Когда произошёл инцидент, мистер Макгрегор был расстроен действиями некоторых людей, присутствовавших на похоронах, и охрана мистера Макгрегора решила, что необходимо уйти, чтобы избежать ненужных спекуляций и внимания.
Мы просим вас уважать нашу частную жизнь и частную жизнь наших членов.
В клубе Saddle Club мы предлагаем частное и безопасное место, в котором в прошлом проводились и будут проводиться различные мероприятия высокого уровня.
Конфиденциальность наших клиентов, семей и гостей является нашим приоритетом, и мы не будем комментировать любые предположения относительно лиц, присутствующих на частных мероприятиях.
Любые инциденты, которые случаются, передаются непосредственно в полицию и рассматриваются ею», — говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях.
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