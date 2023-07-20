Нганну: если Фьюри не воспринимает меня всерьёз, то его может ждать сюрприз

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну высказался по поводу предстоящего боксёрского поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Бой состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Фьюри слишком много болтает. Ему лучше хорошенько подготовиться к 28 октября, потому что, если он не воспринимает меня всерьёз, его может ждать сюрприз и он пожалеет об этом. Я иду, чтобы забрать всё.

Это мой момент, это моя жизнь, и это то, чего я ждал очень долго. Я мечтал о боксе с самого детства, задолго до того, как открыл для себя ММА. И теперь мне предстоит схватка с чемпионом мира по боксу», — приводит слова Нганну Bad Left Hook.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов: