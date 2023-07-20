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Омаров: Махачев способен досрочно выиграть у Волкановски

Омаров: Махачев способен досрочно выиграть у Волкановски
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Омаров высказался по поводу австралийца Алекса Волкановски, а также дал прогноз на его возможный бой-реванш с Исламом Махачевым.

«Не знаю слабых качеств Волкановски. Он очень сильно и мощно доминирует и выигрывает свои бои. Причём на таком уровне. Пока у него спада не будет, он продолжит так же выступать.

Но в реванше с Исламом Махачевым картина боя может сильно измениться. Махачев может досрочно выиграть. Он уже почувствовал соперника, и было видно, что Ислам не восстановился к бою. Я не говорю, что Волкановски – плохой или слабый боец. Он – первый номер в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Но при этом Ислам Махачев способен выиграть у него досрочно», — приводит слова Омарова Metaratings.

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