Омаров: Махачев способен досрочно выиграть у Волкановски

Российский боец смешанных единоборств Ислам Омаров высказался по поводу австралийца Алекса Волкановски, а также дал прогноз на его возможный бой-реванш с Исламом Махачевым.
«Не знаю слабых качеств Волкановски. Он очень сильно и мощно доминирует и выигрывает свои бои. Причём на таком уровне. Пока у него спада не будет, он продолжит так же выступать.
Но в реванше с Исламом Махачевым картина боя может сильно измениться. Махачев может досрочно выиграть. Он уже почувствовал соперника, и было видно, что Ислам не восстановился к бою. Я не говорю, что Волкановски – плохой или слабый боец. Он – первый номер в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Но при этом Ислам Махачев способен выиграть у него досрочно», — приводит слова Омарова Metaratings.
- 20 июля 2023
-
10:13
-
09:56
-
09:45
-
09:29
-
09:14
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:16
-
07:11
-
02:42
-
01:05
-
00:59
-
00:52
- 19 июля 2023
-
23:59
-
23:18
-
22:57
-
22:06
-
21:46
-
21:05
-
20:59
-
20:33
-
19:59
-
18:59
-
18:36
-
18:06
-
17:32
-
16:58
-
16:33
-
15:38
-
15:10
-
14:58
-
14:37
-
14:31
-
14:05