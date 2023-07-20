Джаред Андерсон: если Нганну хорошо попадёт, то Фьюри может не подняться

Восходящая звезда в тяжёлом весе 23-летний американец Джаред Андерсон высказался по поводу предстоящего боксёрского поединка между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри. Бой состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«В конце концов, у Фрэнсиса Нганну есть шанс попасть по нему. Если он нанесёт этот удар, Тайсон может не подняться. Я считаю, что если он правильно мыслит и анализировал бой Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером, то он постарается продержаться как можно дольше, а тот, кто так поступает, будет владеть своей силой на протяжении всего боя, как это делал Чарльз Мартин», — приводит слова Андерсона BoxingScene.

«Не называйте меня «Кличко» – это оскорбление». Откровенный Тайсон Фьюри: