Джаред Андерсон: если Нганну хорошо попадёт, то Фьюри может не подняться
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Восходящая звезда в тяжёлом весе 23-летний американец Джаред Андерсон высказался по поводу предстоящего боксёрского поединка между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри. Бой состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«В конце концов, у Фрэнсиса Нганну есть шанс попасть по нему. Если он нанесёт этот удар, Тайсон может не подняться. Я считаю, что если он правильно мыслит и анализировал бой Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером, то он постарается продержаться как можно дольше, а тот, кто так поступает, будет владеть своей силой на протяжении всего боя, как это делал Чарльз Мартин», — приводит слова Андерсона BoxingScene.
«Не называйте меня «Кличко» – это оскорбление». Откровенный Тайсон Фьюри:
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