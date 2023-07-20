«Семейные привычки». Макгрегор язвительно высказался о срыве боя Умара Нурмагомедова
Поделиться
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на информацию о том, что российский боец Умар Нурмагомедов вынужденно снялся с боя с Кори Сэндхагеном из-за травмы плеча.
«Семейные привычки», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях, а позже удалил запись.
Напомним, бой Умара Нурмагомедова с Сэндхагеном должен был возглавить турнир UFC, который запланирован на 5 августа в Нэшвилле.
Умар Нурмагомедов — троюродный брат непобеждённого экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Умар выступает в легчайшей весовой категории UFC, в его активе 16 побед в 16 поединках в профессиональных ММА. Он располагается на 11-м месте в рейтинге.
Комментарии
- 20 июля 2023
-
11:52
-
11:16
-
11:00
-
10:51
-
10:41
-
10:13
-
09:56
-
09:45
-
09:29
-
09:14
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:16
-
07:11
-
02:42
-
01:05
-
00:59
-
00:52
- 19 июля 2023
-
23:59
-
23:18
-
22:57
-
22:06
-
21:46
-
21:05
-
20:59
-
20:33
-
19:59
-
18:59
-
18:36
-
18:06
-
17:32
-
16:58
-
16:33
-
15:38
Партнерский контент