«Семейные привычки». Макгрегор язвительно высказался о срыве боя Умара Нурмагомедова

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на информацию о том, что российский боец Умар Нурмагомедов вынужденно снялся с боя с Кори Сэндхагеном из-за травмы плеча.

«Семейные привычки», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях, а позже удалил запись.

Напомним, бой Умара Нурмагомедова с Сэндхагеном должен был возглавить турнир UFC, который запланирован на 5 августа в Нэшвилле.

Умар Нурмагомедов — троюродный брат непобеждённого экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Умар выступает в легчайшей весовой категории UFC, в его активе 16 побед в 16 поединках в профессиональных ММА. Он располагается на 11-м месте в рейтинге.